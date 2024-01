Was macht der Kurs bei Shimaorvices Holdings Ltd?

Die Anlegerstimmung für Shimao Services bleibt neutral, wie aus einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den letzten Tagen festgestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Shimao Services daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Shimao Services. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shimao Services für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shimao Services-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 75 auf, was auf eine Überkauftheit hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,14, was weder Überkauftheit noch -verkauftheit anzeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shimao Services.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Schlusskurses von 1,12 HKD von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,52 HKD um -26,32 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,22 HKD liegt um -8,2 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.