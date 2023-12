Was macht der Kurs bei Shenzhen Properties & Resources Development?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenzhen Properties & Development-Aktie zeigt einen Wert von 60 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI vergleichen, der bei 52,65 liegt, sehen wir auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Shenzhen Properties & Development basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shenzhen Properties & Development-Aktie mit einem Kurs von 9,22 CNH derzeit -1,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,77 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern für Shenzhen Properties & Development ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Shenzhen Properties & Development weisen auf eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht und eine überwiegend positive Anleger-Stimmung, jedoch mit einer negativen langfristigen Stimmungsänderung.