Was macht der Kurs bei Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing?

Das Unternehmen Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,54 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien ist daher als "Neutral" einzustufen. In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine überwiegend positive Stimmung, sowohl in den sozialen Medien als auch im Meinungsmarkt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Aktie wird auf Basis des Relative Strength-Index als Neutral-Titel eingestuft, da sowohl der RSI7-Wert von 34,58 als auch der RSI25-Wert von 47,71 eine "Neutral"-Empfehlung nahelegen. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich eine positive Entwicklung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing-Aktie betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 8,53 CNH, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,19 CNH (+7,74 Prozent) liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Schlusskurs von 8,79 CNH (+4,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt kann die Aktie von Shenzhen Fuanna Bedding And Furnishing auf Grundlage der verschiedenen Analysen mit einem insgesamt positiven Rating versehen werden.