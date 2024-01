Was macht der Kurs bei Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment ManagementB?

Die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,57 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (7,25 CNH) um -4,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8 CNH, was einer Abweichung von -9,38 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 0,22 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -6,34 Prozent im Branchenvergleich. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,05 Prozent im letzten Jahr, und Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management lag 4,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.