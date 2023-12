Was macht der Kurs bei Shandong Xinhua Pharmaceutic?

Die chinesische Arzneimittelfirma Shandong Xinhua Pharmaceutical hat kürzlich eine Dividendenrendite von 4,09 Prozent verzeichnet, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,47 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurde festgestellt, dass die Aktivität der Aktie durchschnittlich ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Auch die technische Analyse zeigt gemischte Signale, wobei die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung ergibt, während der gleitende Durchschnitt des letzten 50 Handelstages zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur Branchenperformance hat Shandong Xinhua Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 60,41 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der Arzneimittelbranche. Auch im Gesundheitspflegesektor liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 62,63 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine positive Bewertung als "Gut".