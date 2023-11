Was macht der Kurs bei Semper Paratus Acquisition?

Die Semper Paratus Acquisition hat sich in den letzten Tagen mit einem Kurs von 11,04 USD um +1,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,22 Prozent, was zu einer ebenfalls neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Semper Paratus Acquisition über einen längeren Zeitraum liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hatte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Semper Paratus Acquisition in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Semper Paratus Acquisition eingestellt waren. Es gab vier positive und einen negativen Tag, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Semper Paratus Acquisition daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Semper Paratus Acquisition-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Semper Paratus Acquisition-Aktie ergibt sich ein Wert von 0 für den RSI7 und 0 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.