Was macht der Kurs bei Select Medical?

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Der Aktienkurs von Select Medical hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich "Gesundheitspflege" eine Rendite von -5,56 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Sektor "Gesundheitsdienstleister" lag die mittlere Rendite bei 2,5 Prozent, während Select Medical mit 8,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Aktie von Select Medical insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 26 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -2,62 Prozent führt. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf der Bewertung der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Select Medical-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 44, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Verglichen mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,23) ist die Aktie auch hier weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Select Medical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitsdienstleister, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 89,36 Prozentpunkte (2,09 % gegenüber 91,45 %).

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Select Medical in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird, sei es in Bezug auf die Performance, die Einschätzungen der Analysten oder die Dividendenpolitik.