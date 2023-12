Was macht der Kurs bei Sdcl Energy Efficiencyme Trust?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sdcl Energy Efficiency Income eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sdcl Energy Efficiency Income daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Sdcl Energy Efficiency Income-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Tage aktuell 76,04 GBP. Der letzte Schlusskurs liegt mit 63,9 GBP deutlich darunter (-15,97 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Sdcl Energy Efficiency Income eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (61,24 GBP) liegt hingegen nahe dem letzten Schlusskurs (+4,34 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Sdcl Energy Efficiency Income somit mit einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Sdcl Energy Efficiency Income gab. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sdcl Energy Efficiency Income-Aktie hat einen Wert von 20, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (59,51) weder eine Über- noch eine Unterversorgung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sdcl Energy Efficiency Income.