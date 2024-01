Was macht der Kurs bei Schw?bchen Molkerei?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz liegt derzeit bei 54,17. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,98 EUR. Der letzte Schlusskurs von 41 EUR weicht somit um +10,87 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,42 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15,75 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz auf sozialen Plattformen neutral. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Schwaelbchen Molkerei Jakob Berz diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.