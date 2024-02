Was macht der Kurs bei Savannah Petroleum?

Savannah Energy: Bewertung und Analyse

Die Savannah Energy wurde in Bezug auf die Dividende mit 0 % bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (11,96 %) als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 11,96 Prozentpunkten und führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Savannah Energy aktuell bei 0,26 GBP liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs mit 0,2625 GBP einen Abstand von +0,96 Prozent aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 0,26 GBP liegt, ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt die Analyse auf Basis der beiden Zeiträume eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Savannah Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50 und der RSI der letzten 25 Tage liegt ebenfalls bei 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Savannah Energy neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Savannah Energy auf Basis der Dividende, technischen Analyse, Relative Strength Index und Anleger-Sentiment.