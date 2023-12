Was macht der Kurs bei Safran?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Safran gesprochen. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt damit eine positive Einschätzung zum Anleger-Sentiment ab.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Safran derzeit bei 48,91 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich über einen Zeitraum von 25 Tagen erstreckt, liegt bei 38,47 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Safran bei 37,6, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" weist einen vergleichbaren Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Die Dividendenrendite der Safran beträgt derzeit 0,39 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls als "Neutral" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.