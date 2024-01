Was macht der Kurs bei STMicroelectronics?

Die technische Analyse von Stmicroelectronics zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine "Neutral"-Bewertung aufweist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,37 EUR und der letzte Schlusskurs bei 41,28 EUR, was einer Abweichung von -2,57 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 42,8 EUR weist eine ähnliche Abweichung von -3,55 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Stmicroelectronics derzeit mit einem Wert von 26,31 überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 67, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Auf dieser Basis wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, wobei die Redaktion auch 3 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert hat, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat Stmicroelectronics im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,19 Prozent erzielt, was 44,19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.