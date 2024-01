Was macht der Kurs bei Rock Tech Lithium?

Die Rock Tech Lithium-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite bewertet, die 3,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rock Tech Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,75 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,12 CAD liegt daher deutlich darunter (-36 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,29 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-13,18 Prozent), was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Rock Tech Lithium wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 53,33 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rock Tech Lithium-Aktie daher auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.