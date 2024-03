Was macht der Kurs bei Ratos AB?

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken gegenüber dem Unternehmen Ratos größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für die Ratos-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 44,19, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 56 und signalisiert somit ebenfalls Neutralität. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in sozialen Medien deuten nicht auf wesentliche Veränderungen innerhalb der letzten vier Wochen hin. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) zeigt aktuell einen Kurs von 36,03 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 36,45 SEK liegt, was einer Differenz von +1,17 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Differenz bei +0,61 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.