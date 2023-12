Was macht der Kurs bei Rain Therapeutics?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Rain Oncology-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Rain Oncology.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Rain Oncology zeigen Diskussionen in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen jedoch weder stark positiv noch negativ mit der Aktie befasst, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der GD200 liegt bei 2,74 USD, während der Aktienkurs bei 1,2 USD liegt, was einer Abweichung von -56,2 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der GD50 hingegen weist eine Abweichung von +7,14 Prozent auf und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten vorwiegend positive Bewertungen für Rain Oncology vorliegen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13,75 USD, was eine mögliche Steigerung um 1045,83 Prozent bedeuten würde. Insgesamt erhält die Rain Oncology-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.