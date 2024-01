Was macht der Kurs bei RLFTech?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rlf Agtech-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden ebenfalls betrachtet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auch auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rlf Agtech eingestellt waren und es keine negativen Diskussionen gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Rlf Agtech-Aktie für die letzten 200 Handelstage um -14,29 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Rlf Agtech-Aktie somit unterschiedliche Bewertungen in den verschiedenen Analysen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik führt.