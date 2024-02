Was macht der Kurs bei Quantum eMotion?

Weitere Suchergebnisse zu "TG Venture Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Quantum Emotion liegt derzeit bei 33,33, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 60 auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Quantum Emotion spiegeln derzeit überwiegend negative Meinungen wider. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Stimmungslage wird das Unternehmen von unserer Redaktion als „Schlecht“ eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Quantum Emotion derzeit 10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was auf eine kurzfristig positive Einschätzung hinweist. Allerdings ist der Kurs im Vergleich zu den letzten 200 Tagen um 8,33 Prozent gefallen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als „Neutral“ bewertet.