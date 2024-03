Was macht der Kurs bei Qingdao Eastsoft Communication?

Der Aktienkurs von Qingdao Eastsoft Communication hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um -30,81 Prozent entwickelt, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,83 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 19,98 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Qingdao Eastsoft Communication-Aktie beträgt aktuell 19, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Deshalb wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Qingdao Eastsoft Communication damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Unternehmen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,97 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, schüttet Qingdao Eastsoft Communication eine Dividendenrendite von 1,18 % aus, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,21 % liegt. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.