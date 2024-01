Was macht der Kurs bei Pubang Landscape Architecture?

Der Aktienkurs von Pubang Landscape Architecture hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -5,73 Prozent verzeichnet, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 1,77 Prozent, wobei Pubang Landscape Architecture mit 7,5 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pubang Landscape Architecture-Aktie zeigt einen Wert von 12 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 57,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um Pubang Landscape Architecture zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Die überwiegende Themen sind neutral, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt ist die Aktie von Pubang Landscape Architecture bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie von Pubang Landscape Architecture ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 606,06, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.