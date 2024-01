Was macht der Kurs bei Pool?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Die Pool-Aktie zeigt momentan eine niedrigere Dividendenrendite von 1,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" für Pool.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Händler) wird die Pool-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29,06, was einen Abstand von 22 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,4 bedeutet. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Pool-Aktie bei 355,37 USD liegt, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 378,56 USD, was einen Abstand von +6,53 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 372,47 USD ergibt sich eine Differenz von +1,64 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut" für die Pool-Aktie.