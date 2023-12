Was macht der Kurs bei PiezoMotor Uppsala AB?

Die Analyse von Sentiment und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz im mittleren Bereich liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Wertung hin. Insgesamt ergibt sich damit für Acuvi in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Acuvi liegt bei 19,19 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 41,47 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Auch die positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert angesprochen wurden, tragen zu dieser Einschätzung bei.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.