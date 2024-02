Was macht der Kurs bei Perpetual?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Perpetual diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Allerdings waren in den letzten Tagen eher negative Themen rund um Perpetual im Fokus der Diskussionen. Daher wird die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dieser Indikator wird häufig in der technischen Analyse verwendet. Der 7-Tage-RSI von Perpetual liegt derzeit bei 52,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 52,08 ebenfalls an, dass Perpetual weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Perpetual-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,7 AUD. Der letzte Schlusskurs von 25,31 AUD weicht um +6,79 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,22 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs nur um +0,36 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Perpetual-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Neben den harten Fakten spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den letzten Monaten zeigte die Diskussionsintensität zur Aktie von Perpetual nur eine schwache Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in diesem Bereich führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Perpetual führt.