Was macht der Kurs bei Pepper Money?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Pepper Money -Australia derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,31 AUD, während der Kurs der Aktie bei 1,23 AUD um -6,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1,21 AUD, was einer Abweichung von +1,65 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Pepper Money -Australia weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,43 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Wertpapiers führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".