Was macht der Kurs bei Paycor HCM?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies ermöglicht eine Beurteilung, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Für die Paycor Hcm-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 34. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 44,64 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Paycor Hcm weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Paycor Hcm.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Paycor Hcm eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren. Insgesamt ist die Aktie daher als "Neutral" einzustufen.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Paycor Hcm-Aktie bei 20,86 USD und ist damit +1,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Paycor Hcm in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.