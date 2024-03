Was macht der Kurs bei Paliburg?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bestimmung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Titels verwendet. Ein hoher RSI deutet auf einen überkauften Titel hin, während ein niedriger RSI auf einen überverkauften Titel hinweist. Für Paliburg wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 35,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass Paliburg weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Paliburg-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Paliburg mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (6,08%) auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität für Paliburg ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paliburg bei 7. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 26,08) ist Paliburg damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.