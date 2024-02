Was macht der Kurs bei Outfront Media?

Das Anleger-Sentiment bezüglich Outfront Media Inc war in den letzten zwei Wochen positiv, wurde jedoch in den letzten ein, zwei Tagen von negativen Themen dominiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Outfront Media Inc.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder umkehren. In Bezug auf Outfront Media Inc wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 12,87 USD für den Schlusskurs der Outfront Media Inc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,81 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen nur geringfügige Abweichungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Analysten bewerten die Outfront Media Inc-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 79,55 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält Outfront Media Inc eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen.