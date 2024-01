Was macht der Kurs bei Orior?

Weitere Suchergebnisse zu "Orior":

Die Aktie von Orior bietet aktuell eine Dividendenrendite von 3,45 %, was 0,12 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Orior bei 75,89 CHF, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 72,1 CHF liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 72,73 CHF, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen gegenüber Orior. Die Diskussionen in den letzten Tagen waren hauptsächlich von positiven Themen geprägt. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Orior in Bezug auf die Dividendenrendite, technische Analyse, Anlegerstimmung und Sentiment als "Neutral" bewertet.