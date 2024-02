Was macht der Kurs bei Orbitalration?

Weitere Suchergebnisse zu "Orbital":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orbital-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (55) als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (50,67) bestätigen diese Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral. Die Mehrheit der Kommentare und Wortmeldungen zu Orbital bezog sich auf neutrale Themen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Orbital mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs von Orbital hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,97 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 62,43 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" liegt die Aktie sogar um 68,49 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.