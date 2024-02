Was macht der Kurs bei Orange?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Orange-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wie aus verschiedenen Analysemethoden hervorgeht. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt werden kann. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage wird die Orange-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Orange geführt wurden. Jedoch hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten positiver Themen verändert, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index ordnet der Orange-Aktie ebenfalls eine neutrale Einstufung zu, wobei der RSI7 von 96,51 eine "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25 von 55,06 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist die Orange-Aktie eine Dividendenrendite von 7,54 % auf, was 7,54 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Dividende.