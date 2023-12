Was macht der Kurs bei Oncotelic Therapeutics?

Die technische Analyse der Oncotelic Therapeutics-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +33,33 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Oncotelic Therapeutics für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Tage (Wert: 40) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Oncotelic Therapeutics damit ein "Neutral"-Rating.