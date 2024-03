Was macht der Kurs bei Olo Registered (A)?

Weitere Suchergebnisse zu "Olo":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen geprägt war. An vier Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. In jüngster Zeit äußerten sich die Anleger zunehmend negativ über das Unternehmen Olo, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments fällt somit ebenfalls "Neutral" aus.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Olo derzeit bei 5,44 USD und ist damit um -0,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei -9,03 Prozent liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Olo wurden die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Insgesamt zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Olo die Note "Schlecht" zugeordnet.

Zur Beurteilung, ob die Aktie von Olo aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 81,48 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating zur Folge hat. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von Olo somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.