Was macht der Kurs bei Olink Holding Ab Adr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Olink-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 56,85 ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird das Unternehmen daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Olink-Aktie aktuell ebenfalls als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet allerdings auf ein Abwärtspotential von -27,1 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Olink daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung rund um die Olink-Aktie wider, was zu einer "Gut"-Einstufung seitens unserer Redaktion führt.

In technischer Hinsicht zeigt die 200-Tage-Linie der Olink-Aktie eine positive Entwicklung mit einem Abstand von +18,13 Prozent zum aktuellen Aktienkurs. Im Vergleich dazu deutet der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage auf ein "Neutral"-Signal hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.