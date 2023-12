Was macht der Kurs bei Nu-Med Plus?

Die Stimmung und das Interesse an Nu-med Plus in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Trotzdem erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von Analysten. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Nu-med Plus vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Nu-med Plus beträgt aktuell 59,15 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 36,7 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Nu-med Plus.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nu-med Plus aktuell bei 0,02 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,04045 USD, was einem Abstand von +102,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,02 USD führt zu einem "Gut"-Signal für die Nu-med Plus-Aktie.

Die Stimmung und die Kommentare auf sozialen Plattformen für Nu-med Plus waren überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen.

Insgesamt wird Nu-med Plus daher in Bezug auf Stimmung und technische Analyse als "Gut" bewertet.