Was macht der Kurs bei Noel Gifts?

Die Bewertung einer Aktie basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter auch die Analyse der Kommunikation im Internet. Bei Noel Gifts zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Noel Gifts liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,5, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Noel Gifts mit einer Rendite von 40,23 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Noel Gifts. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Noel Gifts daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Noel Gifts von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.