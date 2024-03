Was macht der Kurs bei Nitto Kohki?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Nitto Kohki in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Nitto Kohki vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Nitto Kohki von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nitto Kohki liegt bei 69,49 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Nitto Kohki-Aktie in den letzten 200 Handelstagen auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt liegt. Auch die Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz. Daher wird die Aktie auch auf dieser Grundlage mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Nitto Kohki-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungsfaktoren.