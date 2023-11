Was macht der Kurs bei Nippon Steel & Sumitomo Metal?

Weitere Suchergebnisse zu "Nippon Steel":

Die Aktie von Nippon Steel wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt bei 5,09, was insgesamt 91 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" von 56,12. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer neutral ist. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede. Zusammenfassend erhält Nippon Steel daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nippon Steel liegt bei 54,89, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 38 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nippon Steel bei 3414 JPY liegt, was einer Entfernung von +8,48 Prozent vom GD200 (3147,23 JPY) entspricht. Dies wird als ein gutes Signal bewertet. Der GD50 hingegen weist einen Kurs von 3378,38 JPY auf, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Nippon Steel-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.