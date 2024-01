Was macht der Kurs bei Nine Dragons Paper?

Weitere Suchergebnisse zu "Nine Dragons Paper":

Bei Nine Dragons Paper hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Nine Dragons Paper daher in dieser Hinsicht ein "Neutral".

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" (durchschnittliches KGV von 43) eine unterbewertete Position darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Nine Dragons Paper mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Papier & Forstprodukte (5,89 %) niedriger. Die Differenz von 5,89 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, und an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nine Dragons Paper unterhalten. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was auch zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.