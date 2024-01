Was macht der Kurs bei Newordic Healthbrands AB?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von New Nordic Healthbrands wurde kürzlich stark diskutiert. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Stimmung bei den Anlegern führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für New Nordic Healthbrands ergibt die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 33,68 Punkten, während der RSI25 bei 45,35 Punkten liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der New Nordic Healthbrands derzeit bei 22,31 SEK, was zu einer negativen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 18,2 SEK und hatte damit einen Abstand von -18,42 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 16,99 SEK, was einem positiven Signal von +7,12 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von New Nordic Healthbrands ergab keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird das Kriterium des Sentiments mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut", während der RSI und die technische Analyse auf eine neutrale Bewertung hindeuten.