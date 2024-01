Was macht der Kurs bei New Toyo?

Die technische Analyse der New Toyo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,21 SGD liegt, während der aktuelle Kurs 0,22 SGD beträgt. Dies ergibt einen Abstand zum GD200 von +4,76 Prozent und führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,22 SGD, was die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" einstuft. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die New Toyo-Aktie eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Papier & Forstprodukte" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -14,11 Prozent, wobei die New Toyo-Aktie mit 27,73 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei New Toyo liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 33,33, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die New Toyo-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei New Toyo festgestellt. Weder positive noch negative Tendenzen in den sozialen Medien konnten beobachtet werden, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält die New Toyo-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.