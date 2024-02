Was macht der Kurs bei New Hope Dairy Co Ltd?

Anleger: Die Beurteilung von Aktienkursen beinhaltet neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Präsenz von New Hope Dairy auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Des Weiteren haben Nutzer sozialer Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit New Hope Dairy diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -16,69 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt New Hope Dairy damit 4,03 Prozent über dem Durchschnitt (-20,72 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -20,41 Prozent. New Hope Dairy liegt derzeit 3,72 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,9 liegt in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts (0 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie derzeit weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Dividende: Aktuell schüttet New Hope Dairy niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Der Unterschied beträgt 1,08 Prozentpunkte (0,77 % gegenüber 1,85 %). Aufgrund dieser deutlichen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".