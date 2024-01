Was macht der Kurs bei Navigator?

In den letzten vier Wochen konnte bei Navigator eine positive Veränderung der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Ebene. In Bezug auf den Aktienkurs hat Navigator in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,2 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +9,76 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt Navigator mit einer Überperformance von 9,76 Prozent über dem Durchschnitt und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Navigator einen Wert von 15 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 29) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird Navigator als unterbewertet eingestuft und erhält daher auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Navigator liegt bei 50,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.