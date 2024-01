Was macht der Kurs bei National American University?

Die Dividendenrendite für National American University beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Daher hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat National American University eine Rendite von -12,5 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" verzeichnete eine mittlere Rendite von 36,64 Prozent, während National American University mit 49,14 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität der Aktie im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Daher wurde eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für National American University in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der National American University-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,06 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,11 USD liegt, was eine Abweichung von +83,33 Prozent ergibt. Daher hat die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhalten. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,04 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +175 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was auch zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt hat das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating erhalten.