Was macht der Kurs bei NanoViricides?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Nanoviricides-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 35, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 46,88 eine ähnliche Tendenz, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Nanoviricides.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Nanoviricides eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in der Diskussion, jedoch keine negativen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nanoviricides eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Nanoviricides-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung und führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Nanoviricides-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.