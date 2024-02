Was macht der Kurs bei NN?

Die technische Analyse der Nn-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,52 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 4,71 USD liegt, was einer Abweichung von +86,9 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,92 USD, was einer Abweichung von +20,15 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Nn derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 Prozent. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche erhält die Nn-Aktie in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Nn-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 69,35, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 37,9, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite der Nn-Aktie mit 104,89 Prozent deutlich unterhalb des Branchendurchschnitts von 402,29 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.