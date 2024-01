Was macht der Kurs bei Multi-Chem?

Aktienanalysten bewerten Multi-chem als neutral, basierend auf einer Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung rund um Multi-chem als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat Multi-chem in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +43,42 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite um 43,8 Prozent über dem Durchschnitt. Damit erhält Multi-chem ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Multi-chem-Aktie bei 1,86 SGD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,94 SGD lag, was einem Abstand von +4,3 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,91 SGD, was einer Differenz von +1,57 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Multi-chem in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufgewiesen hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.