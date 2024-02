Was macht der Kurs bei Mr Price?

Die Stimmung und die Diskussionen über Mr Price lassen sich über einen längeren Zeitraum verfolgen und auswerten. Es ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wertung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie von Mr Price eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +14,67 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +5,92 Prozent aufweist.

Für Anleger, die in die Aktie von Mr Price investieren, bedeutet dies eine Dividendenrendite von 4,86 %, was einen Mehrertrag in Höhe von 0,97 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel bedeutet. Dies ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung für das Unternehmen Mr Price.