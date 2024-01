Endlich lohnt sich Duke Royalty!

Die technische Analyse der Duke Royalty-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt momentan bei 31,97 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 33,25 GBP liegt, was einer Abweichung von +4 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Duke Royalty-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (31,59 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt um +5,25 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich für Duke Royalty auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Aktie ebenfalls positiv, mit insgesamt 1 "Gut"-Einstufung und einem Kursziel von 0 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt. Trotzdem wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, sowohl von den Analysten als auch aufgrund der durchschnittlichen Empfehlung für die Aktie.

Mit einer Dividendenrendite von 9,03 Prozent liegt Duke Royalty 3,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" und der "Metalle und Bergbau"-Branche hat sich die Duke Royalty-Aktie positiv entwickelt. Mit einer Rendite von -1,15 Prozent liegt sie über 2 Prozent über dem Durchschnitt. Diese gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Duke Royalty Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Duke Royalty jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Duke Royalty-Analyse.

Duke Royalty: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...