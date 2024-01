Was macht der Kurs bei Mobilityone?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mobilityone-Aktie beträgt aktuell 62, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 41,67, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Eine weitere wichtige Bewertungskomponente für eine Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität rund um die Mobilityone-Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Mobilityone-Aktie derzeit bei 5,79 GBP, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 7,5 GBP, was einem Abstand von +29,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 6,56 GBP eine positive Differenz von +14,33 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Mobilityone-Aktie geäußert, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Mobilityone-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.