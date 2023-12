Was macht der Kurs bei Mobile Factory?

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Mobile Factory. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Mobile Factory daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild.

Auch das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder positive noch negative Themen wurden in den Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Mobile Factory erwähnt. Daher bewertet die Redaktion die Aktie ebenfalls als "neutral".

Die technische Analyse zeigt ebenfalls ein schlechtes Bild für Mobile Factory. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein überverkauftes Niveau von 100, was auf eine schlechte Einschätzung hindeutet. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 72,24 ebenfalls eine schlechte Einschätzung.

Die Schlusskurse der Mobile Factory-Aktie der letzten 200 Handelstage liegen deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen negativen Trend, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mobile Factory-Aktie damit eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt zeigen alle Bewertungskriterien eine negative Tendenz für die Mobile Factory-Aktie, was Anleger im Auge behalten sollten.