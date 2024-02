Was macht der Kurs bei Mitsui Fudosan?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI für Mitsui Fudosan liegt bei 6,89, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 34,65 und deutet auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Bewertung daher als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mitsui Fudosan-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 3173,76 JPY lag. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 4140 JPY (+30,44 Prozent). Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung. Eine ähnliche Betrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt einen gleitenden Durchschnitt von 3701,2 JPY, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem Durchschnitt liegt (+11,86 Prozent Abweichung). Die Mitsui Fudosan-Aktie wird daher auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Mitsui Fudosan wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "neutral" eingestuft.

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung rund um Mitsui Fudosan zu verzeichnen war. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

